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В Twitch запретили смайлик медвежонка с жестом «L» у лба из-за его «оскорбительности»Эмодзи кажется совершенно безобидным
Стало известно, что платформа для стримов Twitch удалила эмодзи с изображением плюшевого медведя, который подносит ко лбу лапу в форме буквы «L». Как оказалось, этот смайлик сочли оскорбительным. Действия Twitch вызвали недоумение и насмешки пользователей.
Стримерша kalei опубликовала скриншот письма от Twitch, в котором объясняется, почему эмодзи больше нет на платформе. Команда сервиса заявила, что смайлик могли использовать для целенаправленных оскорблений, издевательств или подстрекательств к агрессии.
Как выяснилось позже, это не первый раз, когда Twitch удаляет похожие эмодзи с буквой «L» или жестом в виде неё.
Жест «L» используется в западной культуре и означает «Loser» («неудачник»).