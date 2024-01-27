В Twitter начали рассылать ИИ-порно с Тейлор Свифт: власти бьют тревогу

Эти фейковые изображения, нацеленные на Свифт, распространились по социальным сетям, включая X (бывший Twitter), Reddit и не только. Несмотря на попытки удалить некоторые посты, изображения продолжают циркулировать, набирая миллионы просмотров до удаления.

Этот спор подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются платформы при обнаружении и предотвращении распространения контента, созданного искусственным интеллектом. Поклонники Свифт активно противодействуют распространению, загружая многочисленные подлинные изображения артистки, чтобы скрыть вредный контент.

Этот инцидент проливает свет на эволюционирующую угрозу технологии генерации изображений ИИ, подчеркивая необходимость более надежных мер по борьбе с дипфейками.

Регулирующие органы США, в том числе конгрессмен Джо Морелле, предложили законы о криминализации дипфейк-порно. Хотя некоторые генераторы ИИ-изображений предприняли шаги по ограничению выдачи NSFW-контента, инцидент с Тейлор Свифт подчеркивает острую необходимость комплексных решений.