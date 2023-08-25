В Twitter нашли группировку ChatGPT-ботов: они писали мошеннические посты

В Twitter нашли группировку ChatGPT-ботов: они писали мошеннические постыКто-то удален, кто-то нет
Соцсеть Илона Маска X (бывшая Twitter) столкнулась с серьезной проблемой фальшивых аккаунтов, которую признал сам Маск. Новое исследование Обсерватории социальных медиа Университета Индианы проливает свет на ботнет под названием Fox8, проникший в X, который работал на нашумевшей нейросети ChatGPT.
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В мае исследователи выявили более 1140 поддельных аккаунтов, которые постоянно публиковали твиты со ссылками на сомнительные новостные сайты. На этих сайтах размещался контент, украденный с легальных источников.
Сеть ботов в основном ориентировалась на контент, связанный с криптовалютами, используя хэштеги #bitcoin и #crypto. Для управления значительным объемом сообщений бот-сеть использовала искусственный интеллект, в частности ChatGPT, для автоматизации.
Создаваемые искусственным интеллектом посты наполняли Twitter ссылками в надежде привлечь реальных пользователей.
Исследователи уже предупреждали Twitter о подобных ботнетах, но после приобретения Маском компании их усилия стали менее эффективными, поскольку компания не реагировала на них.