В Twitter появилась кнопка «не нравится»

Пока дизлайки имеют несколько ограничений. Во-первых, они доступны только в ответах к твитам, не к самим постам. Во-вторых, счётчик не является общедоступным, хотя Twitter заявляет, что функция «поможет информировать о контенте, который люди хотят видеть».

Кроме того, дизлайк сначала появится в десктопной версии Twitter, а потом на iOS и Android.

Twitter также поделилась некоторыми выводами, полученными во время тестирования. По данным компании, большинство пользователей использовали дизлайк, чтобы пометить контент, который они не хотят видеть, и в основном они делали это, когда считали ответ оскорбительным или неактуальным.