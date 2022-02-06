Наука и технологии
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В Twitter появилась кнопка «не нравится»Какие твиты чаще всего дизлайкают?
Twitter объявила, что расширит доступность кнопки «не нравится» для пользователей по всему миру. Сначала компания тестировала эту функцию в ограниченном числе стран.
Пока дизлайки имеют несколько ограничений. Во-первых, они доступны только в ответах к твитам, не к самим постам. Во-вторых, счётчик не является общедоступным, хотя Twitter заявляет, что функция «поможет информировать о контенте, который люди хотят видеть».
Кроме того, дизлайк сначала появится в десктопной версии Twitter, а потом на iOS и Android.
Twitter также поделилась некоторыми выводами, полученными во время тестирования. По данным компании, большинство пользователей использовали дизлайк, чтобы пометить контент, который они не хотят видеть, и в основном они делали это, когда считали ответ оскорбительным или неактуальным.
Источник: Mashable