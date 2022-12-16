В тёмном шоколаде нашли токсичные вещества

13:03, 16 декабря 2022
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В тёмном шоколаде нашли токсичные веществаПричём в продуктах известных марок
Consumer Reports обнаружил опасные тяжёлые металлы в тёмном шоколаде известных марок. Среди них свинец и кадмий.
Фото: Unsplash
Исследования показали, что некоторые плитки тёмного шоколада содержат кадмий и свинец — два тяжёлых металла, вызывающих множество проблем со здоровьем у детей и взрослых. Исследователи из Consumer Reports недавно измерили количество этих веществ в 28 плитках. Металлы нашлись во всех.
Среди протестированных брендов были как мелкие локальные, так и популярные, например Dove и Lindt. Дело в том, что тяжёлые металлы содержатся в самом какао, поэтому от них трудно избавиться в готовом шоколаде.