В Тюмени моряков поздравили с днём ВМФ плакатом с изображением американского авианосца

«Вчера сын увидел в центре города на заборе плакат с поздравлениями с Днём ВМФ. Только на плакате изображён был почему-то американский авианосец "Джордж Буш"», — рассказала читательница 72.RU.

В городской администрации заявили, что плакат уже убрали и что представители ВМФ к его созданию были непричастны.