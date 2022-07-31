В Тюмени моряков поздравили с днём ВМФ плакатом с изображением американского авианосца

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В Тюмени моряков поздравили с днём ВМФ плакатом с изображением американского авианосцаТакое случается нередко
В Тюмени неизвестные повесили плакат с поздравлением с Днём Военно-Морского Флота. Для фона выбрали изображение американского авианосца «Джордж Буш».
«Вчера сын увидел в центре города на заборе плакат с поздравлениями с Днём ВМФ. Только на плакате изображён был почему-то американский авианосец "Джордж Буш"», — рассказала читательница 72.RU.
В городской администрации заявили, что плакат уже убрали и что представители ВМФ к его созданию были непричастны.
72.RU
В России периодически используют изображения американского оружия для патриотичных плакатов. В 2016 году в Брянске накануне 9 мая повесили плакат с фото американского истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle. В этом году подобный инцидент случился в Воронеже — там повесили изображение истребителя F-18.