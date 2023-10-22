Наука и технологии
17:00, 22 октября 2023
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В украинских «кустарных» дронах найдены российские чипы

Своих, видимо, нет

В нескольких украинских «кустарных» беспилотниках, упавших на территории России, обнаружены российские чипы ГЛОНАСС, сообщает Telegram-канал Mash. Этими чипами оснащаются беспилотники «Герань».

В украинских «кустарных» дронах найдены российские чипы

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Чип ГЛОНАСС, известный как «Комета» расположен в одном из крыльев беспилотника. При взрыве беспилотника крыло отделяется, оставляя жизненно важный компонент неповрежденным.

Поскольку Украина сталкивается с трудностями в приобретении не только чипов, но и обычных вооружений, ее вооруженные силы импровизируют, извлекая детали из российских БПЛА, действовавших на ее территории, пишет Mash.

Несмотря на эти усилия, беспилотники, проникающие в воздушное пространство России, успешно перехватываются или вынуждены приземляться из-за систем радиоэлектронной борьбы.

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