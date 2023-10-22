В украинских «кустарных» дронах найдены российские чипы

Чип ГЛОНАСС, известный как «Комета» расположен в одном из крыльев беспилотника. При взрыве беспилотника крыло отделяется, оставляя жизненно важный компонент неповрежденным.

Поскольку Украина сталкивается с трудностями в приобретении не только чипов, но и обычных вооружений, ее вооруженные силы импровизируют, извлекая детали из российских БПЛА, действовавших на ее территории, пишет Mash.

Несмотря на эти усилия, беспилотники, проникающие в воздушное пространство России, успешно перехватываются или вынуждены приземляться из-за систем радиоэлектронной борьбы.