В украинских «кустарных» дронах найдены российские чипы

В украинских «кустарных» дронах найдены российские чипыСвоих, видимо, нет
В нескольких украинских «кустарных» беспилотниках, упавших на территории России, обнаружены российские чипы ГЛОНАСС, сообщает Telegram-канал Mash. Этими чипами оснащаются беспилотники «Герань».
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Чип ГЛОНАСС, известный как «Комета» расположен в одном из крыльев беспилотника. При взрыве беспилотника крыло отделяется, оставляя жизненно важный компонент неповрежденным.
Поскольку Украина сталкивается с трудностями в приобретении не только чипов, но и обычных вооружений, ее вооруженные силы импровизируют, извлекая детали из российских БПЛА, действовавших на ее территории, пишет Mash.
Несмотря на эти усилия, беспилотники, проникающие в воздушное пространство России, успешно перехватываются или вынуждены приземляться из-за систем радиоэлектронной борьбы.