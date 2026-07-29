В умные очки Samsung рядом с камерой встроят светодиод, загорающийся при съемке

В оправу очков встроена камера, а рядом с ней установили светодиодный индикатор. Он загорается каждый раз, когда камера активна. Будь то съёмка фото, видео или видеозвонок через, например, Google Meet.

Этот индикатор видно не только самому владельцу очков, но и всем, кто находится рядом. Более того, если попытаться закрыть лампочку, очки это «почувствуют» и полностью отключат камеру.

К сожалению, пока неизвестно, когда именно эти очки поступят в продажу и сколько будут стоить.