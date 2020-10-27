В упавшем на США метеорите нашли космическую органику

Чаще всего органика, которую находят в метеоритах, — земная. Дело в том, что, когда объект падает на Землю, его заселяют бактерии или лишайники.

В случае же с мичиганским метеоритом этого не произошло, так как он упал на лёд, и его быстро нашли. Фрагмент небесного тела отследил погодный радар NASA, что и помогло учёным действовать оперативно.

Как пишет ТАСС, исследователи собрали около 12 фрагментов весом почти килограмм. Учёные выяснили, что это хондриты типа H4, которые примерно на треть состоят из железа, никеля и оливина. Исследователи предположили, что это могли быть фрагменты астероида Геба. Внутри некоторых осколков учёные нашли органические вещества, которые пережили прохождение метеороида через атмосферу.