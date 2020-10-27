Наука и технологии
Сегодня 21:55
В упавшем на США метеорите нашли космическую органику
Она пережила пролёт через атмосферу Земли
Геологи нашли внутри метеорита, упавшего на лёд одного из озёр штата Мичиган (США), чистую органику. Она имеет неземное происхождение.
Чаще всего органика, которую находят в метеоритах, — земная. Дело в том, что, когда объект падает на Землю, его заселяют бактерии или лишайники.
В случае же с мичиганским метеоритом этого не произошло, так как он упал на лёд, и его быстро нашли. Фрагмент небесного тела отследил погодный радар NASA, что и помогло учёным действовать оперативно.
Как пишет ТАСС, исследователи собрали около 12 фрагментов весом почти килограмм. Учёные выяснили, что это хондриты типа H4, которые примерно на треть состоят из железа, никеля и оливина. Исследователи предположили, что это могли быть фрагменты астероида Геба. Внутри некоторых осколков учёные нашли органические вещества, которые пережили прохождение метеороида через атмосферу.