В УрФУ создали робота-червя и другие патенты

Среди интересных разработок этого года — наполнитель для кошачьего туалета с индикатором pH мочи, способ определения золота в руде, робот-червь и система прогнозирования погоды.

С начала 2025 года УрФУ подал более 200 заявок в Роспатент, включая 87 изобретений и 137 программ для компьютеров и баз данных. По сравнению с прошлым годом количество заявок на базы данных удвоилось, а на изобретения выросло на 17%.

По итогам 2024 года УрФУ занял второе место среди российских вузов и четвёртое среди всех российских компаний по изобретательской активности. В рейтинге инженерных университетов России по публикациям и патентам вуз занял пятое место.