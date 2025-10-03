В УрФУ создали робота-червя и другие патенты

Опубликовано 03 октября 2025, 19:201 мин.
В УрФУ создали робота-червя и другие патентыВключая новую систему прогнозирования погоды
Уральский федеральный университет (УрФУ) разработал несколько уникальных инноваций, включая робота-червя и способ прогнозирования погоды, пишет ТАСС. На сегодняшний день патентный портфель университета насчитывает 477 патентов, четыре из которых выданы за рубежом.
Среди интересных разработок этого года — наполнитель для кошачьего туалета с индикатором pH мочи, способ определения золота в руде, робот-червь и система прогнозирования погоды.
С начала 2025 года УрФУ подал более 200 заявок в Роспатент, включая 87 изобретений и 137 программ для компьютеров и баз данных. По сравнению с прошлым годом количество заявок на базы данных удвоилось, а на изобретения выросло на 17%.
По итогам 2024 года УрФУ занял второе место среди российских вузов и четвёртое среди всех российских компаний по изобретательской активности. В рейтинге инженерных университетов России по публикациям и патентам вуз занял пятое место.