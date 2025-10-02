Наука и технологии
Опубликовано 02 октября 2025, 18:34
1 мин.

В установке Century для ядерного синтеза «молния» стала бить 12 раз в минуту

Американская Zap Energy сообщила о новом достижении на своей экспериментальной установке Century. Она смогла стабильно работать с частотой один плазменный импульс каждые пять секунд — более 100 раз подряд.
Внутри небольшой камеры создаётся плазма с током до 500 тысяч ампер — это в 20 раз мощнее удара молнии. Энергия поглощается жидким металлом — циркулирующим висмутом, который защищает поверхность камеры и отводит тепло. В ходе рекорда Century работала с мощностью около 30 кВт — в 20 раз выше, чем год назад.

Установка помогает отрабатывать ключевые технологии будущих термоядерных станций:

  • Повторяющиеся энергопульсы,

  • Жидкометаллические стены для отвода тепла,

  • Износостойкие электроды.

Система уже оснащена контуром с 1100 кг жидкого висмута, мощным теплообменником и улучшенной защитой катодов.

Century пока использует водород или гелий и не производит реакций синтеза — цель установки не энергия, а отработка инженерных решений.