Наука и технологии
Сегодня 11:59
В веб-версию Instagram хотят добавить возможность переписки
Многим этой функции не хватало
Сейчас у Instagram обмен сообщениями возможен только в мобильном приложении. Функциональность веб-версии весьма ограничена, и переписываться там нельзя. Некоторым пользователям это доставляет неудобства. Однако скоро всё может измениться.
Намёки на добавление опции обмена сообщениями в веб-версию Instagram обнаружила разработчик Джейн Вонг (Jane Manchun Wong). Ей даже удалось узнать, как будет выглядеть интерфейс Direct Message в десктопной версии сервиса.
В целом, дизайн похож на Facebook Messenger. Все диалоги располагаются на боковой панели слева, а справа открыта непосредственно переписка.
Ничего удивительно в решении Instagram нет. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) уже заявлял, что в будущем у пользователей появится возможность обмениваться сообщениями из разных сервисов: Messenger, Instagram и WhatsApp.
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