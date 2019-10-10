В веб-версию Instagram хотят добавить возможность переписки

В целом, дизайн похож на Facebook Messenger. Все диалоги располагаются на боковой панели слева, а справа открыта непосредственно переписка.

Ничего удивительно в решении Instagram нет. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) уже заявлял, что в будущем у пользователей появится возможность обмениваться сообщениями из разных сервисов: Messenger, Instagram и WhatsApp.