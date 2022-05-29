В вечную тьму кратера Луны отправят китайскую станцию

Китайские астрономы опубликовали в журнале Journal of Deep Space Exploration статью о выборе места посадки в постоянно затененных регионах (PSR) на Луне. В ней говорится, что китайский аппарат "Чанъэ-7" попытается совершить высокоточную посадку в фиксированной точке в освещенном солнцем месте, например, на краю кратера вблизи южного полюса Луны.

PSR не получают солнечного света из-за своей широты и высоты. С температурой около -230 градусов Цельсия, PSRs холоднее, чем поверхность Плутона, что делает их потенциальными ловушками для летучих веществ, включая водяной лед, а также метан, углекислый газ, аммиак и многое другое.

Такие ресурсы могли бы помочь людям на Луне: водяной лед можно было бы переработать в питьевую воду или подвергнуть электролизу для производства ракетного топлива.

Миссия "Чанъэ-7", запуск которой ожидается в 2024 или 2025 году, будет состоять из нескольких космических аппаратов, включая орбитальный аппарат, спутник-ретранслятор, наземный аппарат, ровер и "летающий мини-детектор". Поиск водяного льда в постоянно затененной области (PSR) является одной из основных целей миссии.