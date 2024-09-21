В Великобритании предупредили о климатическом коллапсе из-за бабочек

Данные организации Butterfly Conservation свидетельствуют о том, что численность бабочек этим летом сократилась почти вдвое, достигнув самого низкого показателя за всю 14-летнюю историю подсчета в Великобритании.

Джунипер связывает это снижение с потерей среды обитания, использованием пестицидов и влиянием изменения климата. Экстремальная жара и влажная погода, вызванная глобальным потеплением, усугубляют ситуацию. Он предупреждает, что такое сокращение популяций бабочек может иметь далеко идущие последствия для национальной продовольственной безопасности, и подчеркивает настоятельную необходимость повышения устойчивости экосистем.

Джунипер выступает за модернизацию парков Великобритании, чтобы сосредоточиться на восстановлении природы, и за интеграцию инициатив по сохранению дикой природы в городское планирование.