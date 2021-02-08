В Великобритании создадут летающий автобус

Летательный аппарат Skybus будет двигаться по заданным маршрутам подобно автобусу. То есть будет останавливаться для высадки и посадки людей на остановках. Маршруты Skybus будут соответствовать маршрутам наземного транспорта. Разрабатываемый аппарат должен вместить от 30 до 50 пассажиров. Также известно, что автобус будет электрическим. Больше подробностей о проекте, к сожалению, неизвестно.

Недавно российская компания «Ховер» представила дроны-такси. Их планируют испытать в трёх регионах России к 2025 году. Беспилотник сможет вместить одновременно двух пассажиров. Дрон будет способен взлетать с любых площадок, даже неподготовленных.