Использование тепловизора для мониторинга человеческого дыхания и температуры тела может значительно снизить погрешности в оценке энергозатрат: с нынешних почти 40% при использовании смарт-часов до менее 6%, утверждает Маянк Гоэль, профессор отделений компьютерных наук и биомедицинской инженерии в Школе компьютерных наук и Институте взаимодействия человека и компьютера.

Исследователи разработали систему под названием JoulesEye, которая может оценивать затраты калорий с помощью комбинации данных о дыхании, температуре тела и пульсе, полученных с помощью тепловизора и других сенсоров. Они провели испытания с участием 54 участников, которые катались на велосипеде или бегали в течение 15 минут и показали, что JoulesEye может оценивать затраты калорий с ошибкой всего 5,8% по сравнению с клиническим калориметром.

Тепловизоры уже доступны за 45 долларов или дешевле, поэтому их добавление в умные устройства должно быть экономически оправданным. Кроме того, команда надеется уменьшить время, необходимое для измерений тепловизором до 40 секунд.