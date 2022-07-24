В Венесуэле разместят наземную станцию ГЛОНАСС

БИС занимается непрерывным слежением за открытыми сигналами космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с целью измерения текущих навигационных параметров (кодовых псевдодальностей, фазы несущей сигналов), приема навигационных сообщений от спутников и передачи результатов измерений и навигационных данных в центр обработки в режиме реального времени.