В Венесуэле разместят наземную станцию ГЛОНАСС

Сегодня в 16:07
1 мин.
В Венесуэле разместят наземную станцию ГЛОНАСССообщает сам Роскосмос
“Роскосмос” планируется разместить в Венесуэле беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС. Это произойдет в рамках соглашения между правительствами России и Венесуэлы.
БИС была разработана Научно-производственной корпорацией “Системы прецизионного приборостроения”, что входит в Роскосмос. Она является элементом дополнения системы ГЛОНАСС и предназначена для обеспечения высокоточной навигации для конечного потребителя, использующего РРР-технологию (Precise Point Positioning), отмечает госкорпорация.
БИС занимается непрерывным слежением за открытыми сигналами космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с целью измерения текущих навигационных параметров (кодовых псевдодальностей, фазы несущей сигналов), приема навигационных сообщений от спутников и передачи результатов измерений и навигационных данных в центр обработки в режиме реального времени.
Роскосмос