В Viber запустили групповые видеозвонки на 20 человек

Напомним, о планах запустить в мессенджере такую опцию было объявлено ещё в мае. С 11 июня она стала активной.

Чтобы начать видеозвонок, нужно нажать на значок видео в правом верхнем углу экрана. Затем следует выбрать контакты людей, с которым хочется пообщаться. Далее надо нажать на кнопку вызова.

В процессе звонка тоже можно добавить новых участников. Для этого следует нажать на кнопку «Добавить».

Отмечается, что каждый собеседник может закрепить на экране видео определённого человека. Во время звонка также можно отключать звук и картинку.