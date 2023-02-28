В Википедии рассказали, заблокируют ли сервис в РФ

Ранее суд оштрафовал владельца «Википедии» на 2 млн рублей за отказ удалить статьи о трёх воинских частях РФ. По словам Козловского, этот штраф не повлечёт за собой блокировку сервиса.

«По закону это не связано, блокировка должна была бы быть сразу. То есть, это решение о штрафе вообще никак не связано с блокировкой. Если бы государство считало, что эти статьи что-то нарушают — "Википедия" была бы заблокирована. Она не заблокирована. Решения суда о блокировке в данном случае нет. По поводу штрафов — это будет решать Wikimedia Foundation. В прошлый раз они все эти решения оспаривали в последующих судах. Какие-то успешно, какие-то нет», — сказал Козловский.

Пока статьи не удалены.