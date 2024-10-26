В Virginia Tech создали мягкую электронику с проводниками из жидкого металла

Работа, опубликованная в журнале Nature Electronics, использует структуру, сформированную каплями жидкого металла в фотополимере. Это позволяет создавать мягкие via и соединения, которые облегчают поток электрического тока через многослойные печатные платы. Преодолевая ограничения традиционной жесткой электроники, для которой часто требуются просверленные отверстия, этот метод открывает новые возможности для применения в мягкой робототехнике и носимых технологиях, считают учёные.

Это достижение имеет особое значение для таких отраслей, как здравоохранение, где более удобные и адаптируемые устройства могут улучшить мониторинг пациентов.