В виртуальную реальность добавили «личные границы» для защиты от «сексуальных домогательств»

Пользовательница заявила, что 3-4 мужских аватара «фактически виртуально изнасиловали её аватар и сделали фотографии». Женщина якобы так опешила, что не успела включить режим безопасной зоны в Meta. Стоит отметить, что аватары в виртуальной реальности компании-создателя Facebook даже не имеют нижней части тела.

Теперь Meta добавляет систему «личных границ» в свою виртуальную реальность, стремясь остановить домогательства. Новая функция включена по умолчанию. Она создаёт невидимый виртуальный барьер вокруг аватаров, не позволяя другим людям подойти слишком близко.

Пользователи не могут отключать свои «личные границы», но в будущем смогут настраивать размер радиуса.