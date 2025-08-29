В войсках РХБЗ появились подразделения дронов для разведки и маскировки

Дроны помогают военным выполнять несколько важных задач. Их применяют для разведки местности, выявления загрязненных участков, наблюдения за передвижением, а также для постановки дымовой завесы, которая скрывает технику и позиции от противника. Кроме того, беспилотники используют при обработке техники и обмундирования после контакта с опасными веществами.

Военный эксперт отметил, что такие технологии значительно упрощают работу РХБЗ. Дроны могут собирать данные и измерять уровень заражения на расстоянии, не подвергая риску людей. Еще одно преимущество — низкая стоимость. По словам специалиста, беспилотники обходятся дешевле, чем традиционные машины РХБЗ.

Эксперт также считает, что в будущем многие задачи РХБЗ перейдут к роботизированным системам.