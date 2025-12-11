В Волгограде создали пластик со «встроенным огнетушителем»

Новая добавка представляет собой раствор солей меди, аммония и фосфорной кислоты. Попадая в полимер, она не просто смешивается с ним, а создаёт новую структуру, которая работает сразу по трём направлениям:

Фосфор образует на поверхности защитный слой, похожий на кокс.

Азот выделяет негорючие газы, которые «разбавляют» пламя.

Медь катализирует химические реакции, подавляющие горение.

Для достижения результата требуется всего около 8% добавки от общей массы материала, при этом прочность пластика почти не страдает. Более того, состав даже улучшает текучесть смолы при производстве.