Опубликовано 11 декабря 2025, 18:401 мин.
В Волгограде создали пластик со «встроенным огнетушителем»Как он работает
Учёные Волгоградского государственного технического университета разработали новую добавку для пластиков, которая значительно снижает их горючесть, пишут РИА Новости. Материал с такой добавкой сопротивляется распространению пламени в пять раз лучше, чем обычный.
Новая добавка представляет собой раствор солей меди, аммония и фосфорной кислоты. Попадая в полимер, она не просто смешивается с ним, а создаёт новую структуру, которая работает сразу по трём направлениям:
-
Фосфор образует на поверхности защитный слой, похожий на кокс.
-
Азот выделяет негорючие газы, которые «разбавляют» пламя.
-
Медь катализирует химические реакции, подавляющие горение.
Для достижения результата требуется всего около 8% добавки от общей массы материала, при этом прочность пластика почти не страдает. Более того, состав даже улучшает текучесть смолы при производстве.