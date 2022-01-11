В ВОЗ не поверили в существование нового штамма COVID-19

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В ВОЗ не поверили в существование нового штамма COVID-19Объяснив это лабораторной ошибкой
Глава техгруппы Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сомневается, что есть вероятность появления нового гибридного штамма коронавирусной инфекции. Таким образом она исключает существование «дельтакрона».
Напомним, что ранее на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса, который неофициально назвали «Дельтакрон». Все дело в том, что, по мнению профессора биологических наук Кипрского университета, «Дельтакрон» имеет единую с дельта-штаммом генетическую основу, но также у него есть характерные для «Омикрона» мутации.
По словам Керкхове, не наблюдается никакой комбинации штаммов COVID-19, а исследователи из Кипра скорее всего загрязнили образцы или оборудование, которое использовали при анализе, что и привело к лабораторной ошибке, которая и показала наличие отличительных черт двух штаммов.
Источник: Twitter