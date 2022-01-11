В ВОЗ не поверили в существование нового штамма COVID-19

Напомним, что ранее на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса, который неофициально назвали «Дельтакрон». Все дело в том, что, по мнению профессора биологических наук Кипрского университета, «Дельтакрон» имеет единую с дельта-штаммом генетическую основу, но также у него есть характерные для «Омикрона» мутации.

По словам Керкхове, не наблюдается никакой комбинации штаммов COVID-19, а исследователи из Кипра скорее всего загрязнили образцы или оборудование, которое использовали при анализе, что и привело к лабораторной ошибке, которая и показала наличие отличительных черт двух штаммов.