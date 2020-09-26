Наука и технологии
Вчера 20:32
В воздух впервые поднялся крупнейший водородный самолёт
Его сделала американская компания
Американская компания ZeroAvia провела первый полёт крупнейшего водородного самолёта HyFlyer. Он создан на базе шестиместного пассажирского аппарата Piper M350.
Если говорить точнее, то HyFlyer — это гибридный водородно-электрический самолёт. За движение в нём отвечают электромоторы, но энергию они получают от водородных топливных элементов.
В HyFlyer кресла для пассажиров убрали, чтобы поместить в салон три бака со сжатым водородом. Испытания самолёта прошли 24 сентября. Пилот смог успешно взлететь, пролететь по заданной траектории и посадить аппарат без происшествий.
Теперь ZeroAvia планирует устроить дальний полёт на шотландских Оркнейских островах. Самолёт должен будет преодолеть около 400 километров.
Стоит отметить, что свои проекты водородных самолётов есть и в России, и в Китае.