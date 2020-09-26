В воздух впервые поднялся крупнейший водородный самолёт

Если говорить точнее, то HyFlyer — это гибридный водородно-электрический самолёт. За движение в нём отвечают электромоторы, но энергию они получают от водородных топливных элементов.

В HyFlyer кресла для пассажиров убрали, чтобы поместить в салон три бака со сжатым водородом. Испытания самолёта прошли 24 сентября. Пилот смог успешно взлететь, пролететь по заданной траектории и посадить аппарат без происшествий.

Теперь ZeroAvia планирует устроить дальний полёт на шотландских Оркнейских островах. Самолёт должен будет преодолеть около 400 километров.

Стоит отметить, что свои проекты водородных самолётов есть и в России, и в Китае.