В VR-шлеме Apple скрыли еще один «XL-порт» с Lightning

Опубликовано 03 февраля 2024, 15:00
1 мин.
В VR-шлеме Apple скрыли еще один «XL-порт» с LightningСамый большой
Тайны гарнитуры Vision Pro от Apple продолжают всплывать наружу. После вчерашнего обнаружения большого разъема Lightning для аккумуляторного блока разборка iFixit выявила еще более крупный разъем, спрятанный глубоко внутри самой гарнитуры.
Вот он, «Мега-Lightning». Под удобным ремешком скрывается 10-контактное чудо. Его назначение остается неясным, но его размер заставляет задуматься.
Это открытие произошло уже после того, как Apple перевела iPhone на USB-C, казалось бы, отказавшись от Lightning. Тем не менее Vision Pro продолжает использовать проприетарный разъем, вызывая вопросы о приверженности Apple этому стандарту и потенциальных проблемах с соблюдением требований.
iFixit с разборкой не закончили, так что стоит ждать больше открытий.