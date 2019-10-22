В вузы России разрешат поступать онлайн

Об этом Медведев рассказал на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково. По его словам, правительство уже работает над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет.

Согласно ранним сообщениям Минобрнауки, онлайн-оформление документов станет доступно абитуриентам к концу 2024 года. Для этого внедрят суперсервис (комплекс цифровых госуслуг) «Поступление в вуз онлайн». На портале можно будет подавать заявления, просматривать промежуточные и фактические результаты приёмной кампании для вуза, подавать апелляции.

Тестировать сервис начнут уже в 2020-2022 годах в специально отобранных вузах. Затем его начнут внедрять по всей России.