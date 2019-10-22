Наука и технологии
Сегодня 16:00
В вузы России разрешат поступать онлайн
Тестирование начнётся уже в следующем году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что более 50 российских вузов будут участвовать в проекте онлайн-приёма документов на поступление.
Об этом Медведев рассказал на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково. По его словам, правительство уже работает над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет.
Согласно ранним сообщениям Минобрнауки, онлайн-оформление документов станет доступно абитуриентам к концу 2024 года. Для этого внедрят суперсервис (комплекс цифровых госуслуг) «Поступление в вуз онлайн». На портале можно будет подавать заявления, просматривать промежуточные и фактические результаты приёмной кампании для вуза, подавать апелляции.
Тестировать сервис начнут уже в 2020-2022 годах в специально отобранных вузах. Затем его начнут внедрять по всей России.
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