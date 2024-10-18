В выдохе дельфинов нашли микропластик: всё настолько серьезно

Исследовательская группа собрала образцы выдыхаемого воздуха у 11 дельфинов во Флориде и Луизиане, используя специальную поверхность для сбора над дельфиньими дыхательными отверстиями во время оценок состояния здоровья. Анализ показал, что у всех дельфинов была обнаружена как минимум одна “подозреваемая микропластиковая частица” в дыхании. Частицы представляли собой волокна и фрагменты различных пластиковых полимеров, включая PET, полиэстер и PMMA.

Хотя поглощение загрязненной пищи было признано основным путем воздействия, это исследование предполагает, что вдыхание также может играть важную роль. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для количественной оценки вдыхания и оценки потенциального воздействия на здоровье.