В выдохе дельфинов нашли микропластик: всё настолько серьезно

Опубликовано 18 октября 2024, 16:571 мин.
В выдохе дельфинов нашли микропластик: всё настолько серьезноВызывая опасения
В дыхании диких дельфинов нашли микропластиковые частицы. Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS ONE, были получены в ходе работы группы под руководством Миранды Дзиобак из Колледжа Чарльстона в Южной Каролине.
Исследовательская группа собрала образцы выдыхаемого воздуха у 11 дельфинов во Флориде и Луизиане, используя специальную поверхность для сбора над дельфиньими дыхательными отверстиями во время оценок состояния здоровья. Анализ показал, что у всех дельфинов была обнаружена как минимум одна “подозреваемая микропластиковая частица” в дыхании. Частицы представляли собой волокна и фрагменты различных пластиковых полимеров, включая PET, полиэстер и PMMA.
Хотя поглощение загрязненной пищи было признано основным путем воздействия, это исследование предполагает, что вдыхание также может играть важную роль. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для количественной оценки вдыхания и оценки потенциального воздействия на здоровье.