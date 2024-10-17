В *WhatsApp, *Instagram и VR-подразделении *Meta прошли сокращения

Представитель *Meta Дэйв Арнольд подтвердил изменения, отметив, что некоторые команды перемещаются в другие места, а сотрудников переводят на новые должности. В случае ликвидации роли «компания стремится найти альтернативные позиции для затронутых сотрудников».

Среди недавно уволенных сотрудников — Джейн Манчун Вонг, которая присоединилась к команде Threads в 2023 году и была известна своими публикациями о невышедших функциях приложений до работы вMeta.

Напомним, что одним из крупнейших инцидентов с *Meta произошли в 2022 году, тогда компания сократила 11 000 сотрудников, а затем в 2023 году объявила об увольнении еще 10 000 человек в рамках «года эффективности».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена