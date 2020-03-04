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В WhatsApp появились ограничения из-за борьбы с дезинформацией о коронавирусе
Распространять фейки станет тяжелее
Представители WhatsApp рассказали журналистам, что принимают меры по предотвращению распространения фейков о вспышке COVID-19. В мессенджере уже появились ограничения из-за борьбы с дезинформацией о коронавирусе.
В частности, команда WhatsApp ограничила возможность пересылать сообщение до пяти чатов одновременно и добавила пометки «пересланное» и «многократно пересланное» на некоторые сообщения. Представители компании призывают пользователей проверять факты, прежде чем делиться ими со списком контактов. За важной информацией стоит обращаться напрямую к проверенным и официальным ресурсам.
Напомним, на днях аналитики компании Group-IB сообщили о более чем 9,5 тысячах фейковых голосовых сообщений во «ВКонтакте» и в мессенджерах о массовом заражении коронавирусом в Москве. «Вбросы» ориентированы на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах.