В WhatsApp появились ограничения из-за борьбы с дезинформацией о коронавирусе

В частности, команда WhatsApp ограничила возможность пересылать сообщение до пяти чатов одновременно и добавила пометки «пересланное» и «многократно пересланное» на некоторые сообщения. Представители компании призывают пользователей проверять факты, прежде чем делиться ими со списком контактов. За важной информацией стоит обращаться напрямую к проверенным и официальным ресурсам.

Напомним, на днях аналитики компании Group-IB сообщили о более чем 9,5 тысячах фейковых голосовых сообщений во «ВКонтакте» и в мессенджерах о массовом заражении коронавирусом в Москве. «Вбросы» ориентированы на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах.