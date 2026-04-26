Опубликовано 26 апреля 2026, 11:48
В Windows разрешили откладывать обновления без ограничений

Пауза доступна по 35 дней
Компания Microsoft представила долгожданные изменения в работе Центра обновлений Windows. Пользователи смогут приостанавливать установку обновлений на срок до 35 дней и делать это неограниченное количество раз. Функция уже доступна для тестирования в каналах Dev и Experimental для участников программы Windows Insider.
=Раньше автоматические обновления часто прерывали рабочие процессы. Теперь в настройках можно продлевать паузу столько раз, сколько потребуется. По истечении 35 дней, если пользователь не продлил паузу, обновления установятся в обычном режиме. Также в меню питания Windows 11 появятся варианты перезагрузки или выключения без установки обновлений.

Среди других нововведений — более подробные названия для драйверов с указанием класса устройства. Кроме того, Microsoft объединяет процесс обновлений, чтобы реже требовать перезагрузку.

Источник:The Verge
Автор:Ингела Воробьева
