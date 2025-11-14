Наука и технологии
Опубликовано 14 ноября 2025, 20:50
1 мин.

В XI сезоне Национальной технологической олимпиады участвовало более 226 000 людей

XI сезон Национальной технологической олимпиады (НТО) собрал более 226 тысяч участников — школьников 5−11 классов и студентов колледжей. Заявки поступили не только из всех регионов России, но и из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Грузии и Туркменистана.
© Национальная технологическая олимпиада / Наука.рф

Организационный комитет олимпиады возглавляют Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко. По словам Чернышенко, за 11 лет в НТО приняли участие более 1 миллиона школьников и студентов. Сама олимпиада стала крупнейшей площадкой для изучения современных технологий и подготовки будущих специалистов, пишут СМИ.

Для старшеклассников в этом году подготовлено 35 профилей, для студентов — семь направлений. Участники решают реальные задачи в робототехнике, искусственном интеллекте, геномном редактировании, финансовых технологиях и космических системах. Финал включает командную работу, современное оборудование и встречи с экспертами.

Победители получают бонусы при поступлении в ведущие вузы и возможность стажировок в технологических компаниях.

Самыми популярными профилями среди школьников стали: разработка компьютерных игр (более 8 тысяч участников), искусственный интеллект (свыше 7 тысяч) и автоматизация бизнес-процессов (5 тысяч).