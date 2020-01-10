В Xiaomi рассказали, как хотели назвать компанию сначала

По словам Цзюня, компании во время её основания хотели дать имя Xuande или Red Star. Этот вопрос основатели обсуждали 14 января 2010 года во время первой официальной встречи. Red Star был одним из первых вариантов названия бренда, однако его отклонили из-за трудностей с регистрацией торгового знака.

Другой вариант — Xuande — тоже был отвергнут из-за того, что люди могли испытывать сложности с его произношением. Вообще в списке предполагаемых названий были сотни предложений, включая Red Storm, Qianqi, Antong, Lingxi.

Цзюнь также напомнил, что сегодняшний знак Mi означает нечто большее, чем просто укороченная версия Xiaomi. Во-первых, это аббревиатура от Mobile Internet, а во-вторых, от Mission Impossible.