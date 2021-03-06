В ядре Земли нашли неизвестную структуру

Об исследовании геофизика Австралийского национального университета Джоанна Стивенсона и её коллег пишет «Популярная механика». Учёные обнаружили доказательства того, что внутреннее ядро ​​Земли может состоять из двух различных слоёв. Если открытие подтвердится, то может потребоваться даже переписывание учебников, говорят исследователи.

Учёные использовали алгоритм для сопоставления тысячи моделей внутреннего ядра с данными наблюдений за сейсмическими волнами. Исследователи увидели, что сейсмические волны меняют своё направление на 54 градуса при прохождении через Землю. Те волны, что двигались быстрее, проходили параллельно оси. Учёные сочли это доказательством того, что в ядре произошло изменение структуры железа. Исследователи предположили, что в истории Земли было два отдельных периода похолодания.