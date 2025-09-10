В Якутии археологи нашли парное погребение людей возрастом более 5 тысяч лет

Для сохранения и изучения памятника была создана рабочая комиссия из археологов Якутии и Сибири. Летние раскопки показали парное погребение людей, живших в конце каменного века. Вдоль берега Лены лежал скелет взрослого человека, рядом — подростка. Оба погребенных сопровождался богатыми предметами: сложными луками с костяными накладками, каменными наконечниками стрел, составными ножами и даже кинжалом. Многие находки имеют уникальные черты, встречающиеся в Центральной Якутии редко.

Рядом археологи нашли еще одно погребение — череп, предположительно женщины, с луком, аналогичным найденным в первом захоронении, что говорит о принадлежности к одной культуре.

Радиоуглеродное исследование показало возраст находки около середины IV тысячелетия до н. э. Сравнение каменных и костяных предметов указывает на принадлежность к культуре раннего или среднего неолита.

В дальнейшем ученые планируют изучить кости для определения внешности, диеты и возможных предков древних жителей Лены.