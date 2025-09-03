В Якутии открыли лабораторию для изучения и цифровизации традиционной музыки

Опубликовано 03 сентября 2025, 16:041 мин.
В Якутии открыли лабораторию для изучения и цифровизации традиционной музыкиСеверных народов
В Арктическом государственном институте культуры и искусств (АГИКИ) создали лабораторию этномузыковедения «Звуки Северной Азии». Она будет заниматься цифровизацией и сохранением фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора института Саргылану Игнатьеву на Восточном экономическом форуме.
© Ferra.ru
Лаборатория оцифровывает аудиовизуальные архивы традиционной культуры, собранные с 1960-х годов. Эти материалы включают легенды, мифы, обрядовые песни, инструментальную музыку и звуки природы, используемые в музыкальной традиции народов Северной Азии. Архив охватывает данные, собранные в 104 экспедициях с 1966 по 2010 год.
Теперь исследователи смогут работать с аудио-, видео- и текстовыми материалами, применять современные технологии — искусственный интеллект, 3D-моделирование и акустический анализ. Лаборатория также поддерживает образовательную и научную деятельность института, помогая студентам и преподавателям изучать и популяризировать традиционную культуру.