В Яндекс Лавке появилась быстрая доставка товаров из аптек

Яндекс Лавка теперь предлагает своим клиентам новую услугу — доставку из аптек. Теперь лекарства можно получить всего за 15 минут, благодаря курьерам, которые забирают заказы из ближайших аптек-партнёров. Это особенно удобно, когда лекарства нужны срочно, например, при простудах. На данный момент услуга доступна в Москве, а до конца года она планируется в других городах, где работает Лавка.

В приложении клиентам доступны лекарства от аптек 36,6 и Горздрав — в общей сложности около трёх тысяч наименований. Среди них только безрецептурные препараты, такие как лекарства от простуды и витамины. Кроме того, можно заказать и медицинские приборы, например, ингаляторы или тонометры. Если клиенту нужны продукты или готовая еда, он может добавить их к заказу. В этом случае курьер сначала заберёт товары из даркстора, а затем заедет в аптеку, доставляя все сразу. Лекарства будут находиться в отдельном отсеке сумки, чтобы не смешиваться с продуктами.

Доставка из аптек обойдётся немного дороже, чем обычная — примерно на 40 рублей больше. Цена зависит от стоимости заказа и уровня спроса в момент заказа. Курьеры также получат дополнительную плату за такие заказы. Данная услуга стала возможна благодаря интеграции с Яндекс Едой, поскольку аптеки 36,6 и Горздрав уже являются её партнёрами. В будущем Яндекс Лавка планирует развивать эту услугу и расширять свои возможности.