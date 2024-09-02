В «Яндекс Маркете» появилась возможность бесплатного предзаказа iPhone 16

«Яндекс Маркет» теперь предлагает предварительный заказ на новые смартфоны iPhone 16, презентация которых состоится 9 сентября. Чтобы сделать предзаказ, пользователям достаточно заполнить заявку на сайте, и при этом не требуется предоплата или покупка сертификата.

Компания пояснила, что с помощью предзаказа покупатели смогут первыми узнать о новых моделях и их ценах, что поможет им принять решение о покупке. Все детали о линейке iPhone 16, включая характеристики и дату начала продаж, будут озвучены во время презентации Apple. В этот день информация также появится на сайте «Яндекс Маркета». Кроме того, покупатели смогут заказать чехлы и защитные стёкла для новых iPhone от бренда Commo.

Чтобы оформить предзаказ, нужно авторизоваться в своём аккаунте на сайте или в мобильном приложении «Яндекс Маркета». В день начала продаж покупатели получат уведомление, чтобы быстро перейти к оформлению. Найти страницу предзаказа можно, введя в поисковой строке «предзаказ айфона» или «iPhone 16», а также через раздел «Электроника» на сайте.