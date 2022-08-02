В Яндекс.Музыке появились бесконечные треки, написанные нейросетью

У нейромузыки есть три доступных режима — «спокойствие», «вдохновение» и «бодрость». Яндекс сообщает, что такая музыка ритмически выверена, в ней нет слов или пауз. Чтобы её создать, компания использовала музыкальные партии, написанные нейросетью в разных жанрах — рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент. Партии озвучили виртуальными инструментами. Из этого сделали десятки тысяч композиций и переходов.

Яндекс обещает, что музыка может проигрываться бесконечно. Её можно послушать в мобильных приложениях Яндекс Музыки, а также на Яндекс Станции. В последнем случае нужно произнести голосовую команду «Алиса, включи Нейромузыку».

Мы протестировали новинку. Музыка звучала, действительно, неплохо, правда, через 5 минут воспроизведения на Яндекс.Станции сама по себе выключилась — «бесконечности» не произошло.