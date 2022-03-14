В Яндекс.Музыку и «ВКонтакте» перестали добавлять новые зарубежные песни

Так, в «Яндекс.Музыке» заявили, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России». Представители сервисов отметили, что работают с партнёрами над решением вопроса. Сообщается также, что каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объёме.

О каких именно треках идёт речь, неясно. В Яндекс.Музыке и «ВКонтакте» также напомнили, что «об ограничениях работы в России в той или иной мере публично заявляли Universal, Warner и Sony Music».

Ранее группа Pink Floyd заявила, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. В РБК выяснили, что из значимых музыкальных новинок прошлой недели в библиотеках Яндекс.Музыки и VK нет сингла Rammstein «Zeit».