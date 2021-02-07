Наука и технологии
Сегодня в 20:34
В Яндекс.Переводчике фразу «Владимир Путин» сопроводили примером о подтасовке результатов выборов
И другими подобными примерами
Пользователь Twitter заметил, что Яндекс.Переводчик сопровождает фразу «Владимир Путин» неоднозначными примерами. Один из них касается подтасовки результатов выборов.
Пользователь отметил, что Яндекс.Переводчик ходит по тонкому льду. Один из примеров звучит так: «Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов». Другой: «Пусть он теперь наслаждается "свободой" при режиме президента Владимира Путина».
Мужчине уже ответил аккаунт Яндекса Yandex.Support. Представители компании поблагодарили пользователя за находку и пообещали проверить эти примеры перевода.
На момент написания новости все примеры отображаются в Яндекс.Переводчике.
Напомним, это не первый раз, когда Яндекс.Переводчик использует неоднозначные примеры для перевода. В прошлом году сервис сопроводил слово «chechen» («чеченский») примерами о чеченских террористах и бандитах. Яндекс в итоге извинился и удалил спорные фразы.