В Яндекс.Переводчике фразу «Владимир Путин» сопроводили примером о подтасовке результатов выборов

Пользователь отметил, что Яндекс.Переводчик ходит по тонкому льду. Один из примеров звучит так: «Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов». Другой: «Пусть он теперь наслаждается "свободой" при режиме президента Владимира Путина».

Мужчине уже ответил аккаунт Яндекса Yandex.Support. Представители компании поблагодарили пользователя за находку и пообещали проверить эти примеры перевода.

На момент написания новости все примеры отображаются в Яндекс.Переводчике.