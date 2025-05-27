В «Яндексе» запустили бета-тест ИИ-редактора в «Диске»

«Яндекс 360» начал тестировать новые функции для редактирования фото прямо в мобильном приложении «Диск». Пользователи, подключившие тариф сервиса, смогут попробовать инструменты «Ластик», «Без фона» и «Автоулучшение», которые работают на базе нейросетей. Эти функции помогут быстро улучшать снимки, не прибегая к сторонним приложениям.

«Ластик» способен удалять ненужные объекты с фотографий, будь то случайный прохожий или лишний предмет. «Без фона» автоматически выделяет главный объект на снимке, убирая задний план, что удобно для создания стикеров или вставки объекта в другое изображение. Функция «Автоулучшение» регулирует цвет, свет и контрастность одним нажатием, делая фото более выразительным.

Новые инструменты доступны в бета-версии для iOS и Android с 26 мая 2025 года. Пользователи без тарифа «Яндекс 360» смогут протестировать их, но сохранять обработанные фото ограниченно. В компании предупреждают, что функции могут работать с погрешностями, и просят оставлять отзывы для доработки алгоритмов.