В янтаре нашли самое выносливое существо, которому 500 000 000 лет

В янтаре нашли самое выносливое существо, которому 500 000 000 летРаскрывая секреты тихоходок
Доцент Хавьер Ортега-Эрнандес и кандидат наук Марк Мапало проанализировали образец янтаря 1960-х годов из Канады с помощью современной конфокальной лазерной микроскопии. Их исследование позволило выявить детальные структуры окаменевших тихоходок, проливая свет на их древнюю родословную. Среди находок — хорошо сохранившийся экземпляр Beorn leggi, демонстрирующий отчетливый рисунок когтей, похожий на современные экземпляры.
Команда также выделила новый вид, Aerobius dactylus, отличающийся уникальной конфигурацией когтей и названный так за то, что он, казалось, парил в воздухе внутри янтаря. Эти находки, относящиеся к меловому периоду, дают важнейшие данные для понимания эволюции тихоходок, включая развитие криптобиоза — их удивительного механизма выживания.