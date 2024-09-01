Наука и технологии
Опубликовано 01 сентября 2024, 23:28
1 мин.

В янтаре нашли самое выносливое существо, которому 500 000 000 лет

Раскрывая секреты тихоходок
Ученые из Гарвардского университета благодаря недавнему ископаемому открытию получили принципиально новые сведения об эволюционной истории тихоходок, или «водяных медведей». Это открытие, опубликованное в журнале Communications Biology, не только подтверждает наличие ранее известного вида этих самых выносливых существ, но и открывает новый вид.
В янтаре нашли самое выносливое существо, которому 500 000 000 лет
© Ferra

Доцент Хавьер Ортега-Эрнандес и кандидат наук Марк Мапало проанализировали образец янтаря 1960-х годов из Канады с помощью современной конфокальной лазерной микроскопии. Их исследование позволило выявить детальные структуры окаменевших тихоходок, проливая свет на их древнюю родословную. Среди находок — хорошо сохранившийся экземпляр Beorn leggi, демонстрирующий отчетливый рисунок когтей, похожий на современные экземпляры.

В янтаре нашли самое выносливое существо, которому 500 000 000 лет
© Marc Mapalo

Команда также выделила новый вид, Aerobius dactylus, отличающийся уникальной конфигурацией когтей и названный так за то, что он, казалось, парил в воздухе внутри янтаря. Эти находки, относящиеся к меловому периоду, дают важнейшие данные для понимания эволюции тихоходок, включая развитие криптобиоза — их удивительного механизма выживания.

Источник:scitechdaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Находка
,
#эволюция