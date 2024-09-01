В янтаре нашли самое выносливое существо, которому 500 000 000 лет

Команда также выделила новый вид, Aerobius dactylus, отличающийся уникальной конфигурацией когтей и названный так за то, что он, казалось, парил в воздухе внутри янтаря. Эти находки, относящиеся к меловому периоду, дают важнейшие данные для понимания эволюции тихоходок, включая развитие криптобиоза — их удивительного механизма выживания.