В янтаре возрастом 99 млн лет обнаружены четыре новых вида клопов-землекопов

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В янтаре возрастом 99 млн лет обнаружены четыре новых вида клопов-землекоповС нехарактерными для представителей признаками
Как всем известно, в янтаре порой можно найти очень много “отголосков” прошлого: насекомых, маленьких птиц, ящериц. Теперь же в бирманском янтаре, возраст которого примерно 99 миллионов лет, палеоэнтомологи нашли четыре новых вида клопов-землекопов.
Группа китайских и американских палеоэнтомологов под руководством Юньчжи Яо из Столичного педагогического университета в Пекине описали четыре новых вида земляных щитников, которых обнаружили в бирманском янтаре, возраст которого оценивается примерно в 99 млн лет. Ученые назвали их Acanthamnestus atridorsus, A. ovoideus, Laevigemma lisorum и Quinalveus hui.
При этом отмечается, что в “палеонтологической летописи” земляные щитники известны с раннего мела до раннего миоцена, но у этих ископаемых представителей либо нет адаптаций к жизни в почве, либо они слабо выражены.