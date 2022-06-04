В янтаре возрастом 99 млн лет обнаружены четыре новых вида клопов-землекопов

С нехарактерными для представителей признаками

Как всем известно, в янтаре порой можно найти очень много “отголосков” прошлого: насекомых, маленьких птиц, ящериц. Теперь же в бирманском янтаре, возраст которого примерно 99 миллионов лет, палеоэнтомологи нашли четыре новых вида клопов-землекопов.