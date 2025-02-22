Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2025, 01:00
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В январе 2025 года появилось 6 технологических «единорогов»

С животным мифологическим их мало связывает
В январе 2025 года несколько стартапов достигли статуса «единорогов», что означает, что их стоимость оценивается в 1 миллиард долларов и более. Используя данные из Crunchbase и PitchBook, TechCrunch определил шесть новых единорогов в разных отраслях.
В январе 2025 года появилось 6 технологических «единорогов»

© Annie Spratt

  • Kikoff ($1 миллиард) — платформа для управления личными финансами, основанная в 2019 году. Среди инвесторов — Female Founders Fund, Lightspeed Venture Partners и звезда НБА Стеф Карри.

  • Netradyne (1,35 млрд долларов) — стартап в области компьютерного зрения, специализирующийся на технологиях вождения с использованием искусственного интеллекта. Привлекла 90 миллионов долларов в ходе последнего раунда финансирования.

  • Hippocratic AI (1,6 млрд долларов) — основанная в 2023 году компания разрабатывает модели искусственного интеллекта для здравоохранения. Привлекла 141 миллион долларов в рамках серии B финансирования.

  • Truveta ($1 миллиард) — компания по генетическим исследованиям, поддерживаемая Microsoft и Regeneron. Привлекла 320 миллионов долларов.

  • Mercor ($2 миллиард) — стартап по подбору персонала, запущенный в 2022 году. Среди инвесторов — Джек Дорси и Питер Тиль. Привлечено 100 миллионов долларов.

  • Loft Orbital ($1 миллиард) — компания, занимающаяся спутниковыми технологиями, основанная в 2017 году. Привлекла 170 миллионов долларов, среди инвесторов — Temasek и Tikehau Capital.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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