В январе 2025 года появилось 6 технологических «единорогов»

С животным мифологическим их мало связывает

В январе 2025 года несколько стартапов достигли статуса «единорогов», что означает, что их стоимость оценивается в 1 миллиард долларов и более. Используя данные из Crunchbase и PitchBook, TechCrunch определил шесть новых единорогов в разных отраслях.