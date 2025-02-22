В январе 2025 года появилось 6 технологических «единорогов»С животным мифологическим их мало связывает
© Annie Spratt
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Kikoff ($1 миллиард) — платформа для управления личными финансами, основанная в 2019 году. Среди инвесторов — Female Founders Fund, Lightspeed Venture Partners и звезда НБА Стеф Карри.
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Netradyne (1,35 млрд долларов) — стартап в области компьютерного зрения, специализирующийся на технологиях вождения с использованием искусственного интеллекта. Привлекла 90 миллионов долларов в ходе последнего раунда финансирования.
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Hippocratic AI (1,6 млрд долларов) — основанная в 2023 году компания разрабатывает модели искусственного интеллекта для здравоохранения. Привлекла 141 миллион долларов в рамках серии B финансирования.
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Truveta ($1 миллиард) — компания по генетическим исследованиям, поддерживаемая Microsoft и Regeneron. Привлекла 320 миллионов долларов.
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Mercor ($2 миллиард) — стартап по подбору персонала, запущенный в 2022 году. Среди инвесторов — Джек Дорси и Питер Тиль. Привлечено 100 миллионов долларов.
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Loft Orbital ($1 миллиард) — компания, занимающаяся спутниковыми технологиями, основанная в 2017 году. Привлекла 170 миллионов долларов, среди инвесторов — Temasek и Tikehau Capital.