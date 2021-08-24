В Японии благодаря новой разработке кошки смогут сидеть за столом

Разработчик - сайт Dinos - отмечает автор, создал новую модель обеденного стола под названием "Расслабляйтесь с кошками" (Neko to Kutsurogu). В центре конструкции вырезано круглое отверстие для животного, а под ним есть подставка. Габариты стола составляют 130 см в длину и 85 см в ширину.