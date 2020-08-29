В Японии испытали летающий автомобиль с человеком на борту

Сообщается, что автомобиль взлетел и завис в воздухе на высоте полутора-двух метров. В кабине SD-03 находился пилот, который управлял машиной. Утверждается, что немногим компаниям из индустрии летающих автомобилей удалось достичь таких же результатов. Глава проекта вспомнил о существовании 100 конкурентов и отметил, что лишь малая их часть успешно протестировала машину с участием пилота.

В SkyDrive уверены, что когда-нибудь выпустят свой летающий автомобиль на рынок, и он окажется востребованным. Пока, к сожалению, в мире нет нормальной инфраструктуры для аэромобилей.

В настоящее время прототип SD-03 может летать лишь 5-10 минут. SkyDrive работает над этим.