В Японии испытали спрей от старческого слабоумия

Пока спрей испытали на мышах с нейродегенерацией, и он не вызвал у них опасных побочных эффектов. Учёные обратили внимание на антибиотик рифампицин, который применяется в лечении туберкулёза. Он токсичен для печени, поэтому его решили вводить интраназально, то есть в виде спрея в нос. Это позволяет веществу быстрее проникать в мозг и не задевать печень.

Ещё учёные добавили в препарат вещество, которое может снижать токсическое действие рифампицина. Это ресвератрол — антиоксидант, который содержится, например, в кожуре винограда.

Японские учёные начали готовиться к испытаниям своего препарата на людях.