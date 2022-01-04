В Японии испытали спрей от старческого слабоумия

Наука и технологии
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В Японии испытали спрей от старческого слабоумияПроверили на мышах
Японские учёные разработали спрей, который замедляет накопление в мозге амилоидных бляшек — оно происходит при болезни Альцгеймера, одной из форм старческого слабоумия. Препарат уже прошёл доклинические испытания.
Пока спрей испытали на мышах с нейродегенерацией, и он не вызвал у них опасных побочных эффектов. Учёные обратили внимание на антибиотик рифампицин, который применяется в лечении туберкулёза. Он токсичен для печени, поэтому его решили вводить интраназально, то есть в виде спрея в нос. Это позволяет веществу быстрее проникать в мозг и не задевать печень.
Ещё учёные добавили в препарат вещество, которое может снижать токсическое действие рифампицина. Это ресвератрол — антиоксидант, который содержится, например, в кожуре винограда.
Японские учёные начали готовиться к испытаниям своего препарата на людях.
Источник: Naked Science