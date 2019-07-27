В Японии официально разрешили выращивать животных с человеческими клетками

Это Хиромицу Накаучи. Он возглавляет команду исследователей из Токийского и Стэнфордского университетов. Учёные планируют выращивать человеческие клетки в эмбрионах лабораторных животных и затем пересаживать их суррогатным экземплярам. В итоге исследователи планируют добиться создания животных с органами из человеческих клеток, которые можно было бы пересаживать людям в качестве донорских.

Сначала Накаучи планирует выращивать эмбрионы мышей двухнедельного возраста. Затем он перейдёт на крыс и увеличит им срок жизни до 15 дней, а уже потом намерен добиться разрешения на выращивание эмбрионов свиней 70-дневного возраста.

Ранее Япония запрещала проводить эксперименты с эмбрионами животных, содержащих человеческие клетки, длительностью более двух недель. В марте же власти разрешили это.