В Японии пешеходам запретили пользоваться смартфонами

Смотреть в телефон японцам теперь нельзя во время прогулки по улицам и даже паркам. Эту инициативу поддержали сами жители — около 240 тысяч человек. Предупреждение о запрете смартфонов для пешеходов объявляют по громкоговорителю на городском вокзале. Пока впрочем неясно, какое наказание получат те, кто правило всё-таки нарушит.

Мобильный оператор NTT Docomo уже приводил данные о том, что 95% поля зрения пешеходов занимает смартфон. Некоторые жители Ямато, впрочем, не уверены, что в данной ситуации требуется именно запрет. По их мнению, проблему можно было бы решить, советуя людям быть осторожнее.